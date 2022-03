Rosyjskie śmigłowce szturmowe w natarciu. Nagranie z ich bojowego użycia w nocy

Rosyjskie Ministerstwo Obrony Narodowej udostępniło we wtorek (7 marca) nagranie z bojowego użycia śmigłowców szturmowych Ka-52. Nie podano ani miejsca, w którym doszło do ich wykorzystania ani daty lotów. W załączonym do nagrania opisie przeczytać można, że załogi Ka-52 działały w parach i zniszczyły systemy obrony powietrznej oraz pojazdy opancerzone za pomocą kierowanych pocisków przeciwpancernych. Loty odbyły się na niskich wysokościach i w trudnych warunkach meteorologicznych. MON Rosji przekazało również, że ich siły powietrzne wykonywały ''zadania eskortowania kolumn pojazdów, niszczenia pojazdów wroga, przerzutu jednostek, ładunków wojskowych, wsparcia lotniczego jednostek naziemnych oraz takich, które realizowały misje specjalne''. Nie wiadomo czy wideo ma jedynie charakter propagandowy, czy też rzeczywiście śmigłowce realizowały zadania bojowe, np. na terenie Ukrainy.