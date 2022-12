Rosyjskie rakiety nie doleciały do celu. To działo się nad głowami Ukraińców

Bestialstwo Rosjan trwa. W czwartek obrona powietrzna Ukrainy miała sporo pracy, ponieważ armia Putina kolejny raz przeprowadziła zmasowany atak rakietowy na największe miasta w kraju. Do sieci trafiło nagranie z obwodu kijowskiego, na którym widać, jak żołnierze Zełenskiego niszczą pociski wroga. Oprócz ciężkiej artylerii, wojskowi do likwidacji zagrożenia używają również naramiennych wyrzutni Javelin z USA. To właśnie, dzięki niesamowitej precyzji Ukraińca z nagrania, rosyjska rakieta zostaje strącona, co powoduje detonacje jej ładunku w powietrzu. Nawet jeśli uda się obrońcom Kijowa zniszczyć rosyjski pocisk, zawsze istnieje ryzyko, że jego odłamki spadną na obiekty cywilne, mogąc wyrządzić wiele krzywd bezbronnym ludziom.