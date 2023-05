Rosyjskie radary bez szans. Brawurowy atak pilota Su-25

Ukraińscy piloci każdego dnia wykonują ryzykowne misje. Tak też było we wtorkowy poranek na jednym z odcinków frontu w obwodzie donieckim. Su-25 z 299. Brygady Lotnictwa Taktycznego Sił Zbrojnych skutecznie ominął wykrycie na rosyjskich radarach, by w pewnym momencie rozpocząć niespodziewany atak. Nagranie z tej akcji trafiło do sieci i widać na nim, że pilot w pewnym momencie podnosi dziób myśliwca do góry i strzela w rosyjski cel rakietami S-13. Następnie wypuszcza flary i kolejny raz znika z radarów, aby bezpiecznie wrócić do bazy. Celem Ukraińców w tym wypadku były dwa składy amunicji, zaopatrujące armię Putina w walkach w obwodzie donieckim.