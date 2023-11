Rosyjskie pociski w rękach Hezbollahu. "Zasięg 300 km"

Jachont to nazwa eksportowa rosyjskich pocisków manewrujących Oniks. Są one przeznaczone do niszczenia okrętów desantowych, lotniskowców i innych celów w warunkach intensywnego ostrzału i działań radioelektronicznych. Według informacji podanych przez Reuters, pociski tego typu odpalane z lądu są trudne do wykrycia, ponieważ zbliżają się do celu na niskiej wysokości - zaledwie 10 do 15 metrów nad powierzchnią.