Rosyjskie morale sięgają dna? Zdecydowali się na radyklany ruch

"Ze względu na niskie morale i niechęć do walki siły rosyjskie prawdopodobnie zaczęły rozmieszczać ‘oddziały zaporowe’ lub ‘jednostki blokujące’. Jednostki te grożą strzelaniem do własnych wycofujących się żołnierzy w celu zmuszenia ich do ofensywy i były stosowane w poprzednich konfliktach przez siły rosyjskie" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej 4 listopada.