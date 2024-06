Rosyjskie maszyny bojowe poleciały na Białoruś. Będzie defilada z powietrznym pokazem

Defilada białoruskich sił zbrojnych przy granicy z Polską

Tak ma być i w tym roku, tyle tylko, że uroczystości przeniesione będą do Brześcia. Trwają przygotowania do tej parady. We wtorek z rosyjskiego lotniska Kubinka na lotnisko Baranowicze przybyło 11 myśliwców MiG-29 i Su-35 Sił Powietrzno-Kosmicznych Federacji Rosyjskiej.