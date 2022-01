Rosyjskie manewry wojskowe na Krymie. Wielki pokaz siły armii

Wielkie manewry na Krymie. Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej poinformowało we wtorek (25 stycznia) o rozpoczęciu ćwiczeń z udziałem około 6 tysięcy żołnierzy na zaanektowanym przez Moskwę Krymie. Sytuacja jest niepokojąca w obliczu rosnącego zagrożenia konfliktem militarnym z Ukrainą. Ćwiczenia mają sprawdzić gotowość bojową rosyjskich żołnierzy. – Jednostki będą testować szeroki zakres zadań, w tym organizowanie wsparcia ćwiczeń taktycznych – podało ministerstwo. Czas trwania manewrów na Krymie jest nieznany. Na nagraniu udostępnionym przez Agencję Reutera, widać trenujących żołnierzy. Obecnie ok. 120 tys. z nich stacjonuje w pobliżu granicy z Ukrainą. Zachód wyraża zaniepokojenie przygotowaniami Moskwy do ewentualnej inwazji. Rosja zaprzecza oskarżeniom, ale nie wyklucza, że podejmie działania militarne, jeśli NATO spełni obietnicę dotyczącą przyjęcia Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Amerykański magazyn "Foreign Affairs" twierdzi, że prezydent Rosji Władimir Putin zamierza przekształcić Ukrainę w państwo upadłe. Departament Stanu USA ostrzega, że Rosjanie są coraz bliżej możliwego ataku.