Rosyjskie elity przerażone. Szukają kontaktu z Ukrainą

- Oczywiście szukają pomocy. I to nie tylko na Ukrainie. Istnieje dość szeroki wachlarz krajów, w których starają się o osobiste gwarancje bezpieczeństwa dla siebie, dla swojego majątku i dla swoich rodzin - powiedział rzecznik. Zaznaczył, że Rosjanie podejmują te starania przede wszystkim po to, by w przyszłości uniknąć ewentualnego ścigania.