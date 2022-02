Rosyjski węgiel w Polsce. Miller: niech premier Morawiecki z tym skończy

- W społeczeństwie niemieckim jest duża niechęć do włączania się różne operacje militarne. Ja pamiętam swoją rozmowę z Gerhardem Schroederem. Wówczas moim przyjacielem, ale dzisiaj nasze kontakty są mocno ograniczone. Wtedy go zapytałem, dlaczego Niemcy nie włączają się w akcję antyterrorystyczną w Iraku. On wtedy pół żartem, pół serio powiedział, że "my, Niemcy tyle razy maszerowaliśmy, że już nie będziemy maszerować" - tłumaczył Miller.