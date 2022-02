Rosja słabnie i się degraduje, jednak Putin czuje się silny. Dlaczego? [ANALIZA]

Niezmierzone bogactwo i cynizm

I tu rację ma Anne Applebaum, pisząca w swoim ostatnim artykule w "The Atlantic", że w Rosji powstał system, w którym rządzący nie muszą zastanawiać się, jak zapewnić swoim obywatelom dobrobyt. Nie jest to system znany z zachodnich demokracji, gdzie polityk, nawet gdy ma inne cele, musi w ostatecznym rozrachunku, by być wybranym, choćby udawać, że zależy mu na elektoracie.