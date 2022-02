Chińska ziemia i rosyjski księżyc

Gdyby Chińczycy chcieli Rosji pokazać, gdzie jest ich miejsce, to mogliby to zrobić już przy okazji kryzysu w Kazachstanie. Trzy spotkania, dwa oświadczenia o tym, że to Xi Jinping dał zielone światło do interwencji i już… Szanują jednak rosyjskie ego i przywiązanie do prestiżu.