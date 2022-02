Były ambasador USA w Rosji: Nie ufam nikomu, kto mówi, że wie, co zrobi Putin

W Partii Republikańskiej to oczywiście Donald Trump. Przez lata argumentował, że to nie leży w amerykańskim interesie. Zawsze chciał jeśli nie wyjść z NATO, to zdystansować się do działań i strategii Sojuszu. Nie studiuję dokładnie dynamiki bieżącej polityki u Republikanów, ale wydaje mi się, że to myślenie dziś dominuje na prawicy. Do tego dochodzą ludzie mediów, tacy jak Tucker Carlson czy Laura Ingraham z Fox News, który wypowiadają się w ten sposób praktycznie co wieczór.