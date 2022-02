Lenin w szarej strefie

- Wszystko zmieniało się jak w kalejdoskopie. Wsie przechodziły z rąk do rąk. W niektórych punktach kontrolnych rano powiewała flaga separatystów, wieczorem – ukraińska. Nazajutrz wszystko się powtarzało. Do teraz w niektórych wsiach granice między Ukrainą a separatystami są płynne. Lepiej nie jeździć w nocy z włączonymi światłami, bo dla separatystów to zaproszenie do ostrzału – dodaje Marina Pugaczowa, szefowa fundacji.