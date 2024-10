Rosyjski Tu-134 trafiony. Moment po ataku na lotnisko Kremla

Precyzyjne uderzenie Ukraińców na terytorium Rosji. Ukraińska służba wywiadowcza GUR udostępniła nagranie z ostatniej akcji na lotnisku Orenburg-2, znajdującym się w obwodzie orenburskim, blisko granicy z Kazachstanem. Materiał pokazała również agencja AP. Na nagraniu można zauważyć płonącą maszynę Tu-134. To samolot transportowy używany przez Kreml do transportu wysokich rangą rosyjskich oficerów wojskowych. Uderzenie miało miejsce, aż tysiąc kilometrów od granicy Ukrainy, co tylko podkreśla obecne możliwości Kijowa. Ukraina nie zdradziła jednak, czy do uderzenia w lotnisko użyto dronów bojowych czy rakiet dalekiego zasięgu. Oprócz samego samolotu, atak doprowadził do wielkiego pożaru, który poważnie uszkodził infrastrukturę lotniska. Rosyjska strona nie podała jednak szczegółowych informacji o innych zniszczeniach w Orenburg-2.