Rosyjski symbol ''Z'' w kosmosie. Nagranie ze startu rakiety w Rosji

Rosyjskie Ministerstwo Obrony opublikowało w środę (23 marca) film, na którym widać rakietę nośną Sojuz, z widoczną literą ''Z'', która wystartowała z satelitą komunikacyjnym Meridian M. Z opisu ministerstwa dowiedzieć się można, że rakieta wystartowała we wtorek (22 marca) o 15:57 czasu lokalnego, z kosmodromu w Plesiecku na dalekiej północy Rosji. Według państwowej agencji informacyjnej RIA Novosti satelita Meridian M został umieszczony na orbicie bez problemów i będzie wykorzystywany do ułatwiania komunikacji między statkami morskimi i samolotami. Duży znak ''Z'' na kadłubie Sojuza to wyraźne nawiązanie do rosyjskich jednostek wojskowych, które dokonują inwazji w Ukrainie. Symbol ten stał* się symbolem Rosjan, którzy popierają linię rządu i operację wojskową na Ukrainie. Stał się popularny po tym, jak w sieci pojawiły się zdjęcia rosyjskich pojazdów wojskowych z białą literą ''Z'' na boku.