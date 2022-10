Rosyjski śmigłowiec runął o ziemię. Sukces Ukraińców pod Zaporożem

Ukraińcy pochwalili się kolejnym sukcesem w obwodzie zaporoskim. Tym razem profil Ukraine Weapons Tracker udostępnił nagranie na Twitterze z momentu zastrzelenia rosyjskiego śmigłowca Ka-52. Armia Kijowa przechodzi do ataku, gdy helikopter leci nisko nad ziemią. Wystarczyły dwa strzały z przenośnego przeciwlotniczego zestawu rakietowego, by doszczętnie zniszczyć cel. Co prawda, nie ma potwierdzenia skąd pochodziła zabójcza broń Ukrainy, ale na froncie używane są m.in polskie Pioruny. Nie wiadomo też, co to był za pocisk, jednak w przeszłości Ukraińcy donosili już o zabójczej skuteczności Piorunów. W piątek żołnierze Putina ostrzelali kolumnę cywilnych samochodów pod Zaporożem, w wyniku czego zginęły 23 osoby, w tym dzieci. Według informacji ukraińskiego portalu Pravda, zgromadzeni tam ludzie czekali w kolejce na wjazd do terytoriów okupowanych, by zabrać swoich bliskich. Zastrzelenie rosyjskiego Ka-52 było swego rodzaju zemstą za tamte wydarzenia.