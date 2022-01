Rosyjski MSZ o wypowiedzi Blinkena: chamska

- Jeśli chodzi o interwencję ODKB, to mamy pytania co do natury prośby o tę interwencję. Dlaczego do niej doszło? Wydawałoby się, że kazachskie władze mają zdolności, by odpowiedzieć na protesty i robić to w sposób, który szanuje prawa protestujących" - powiedział szef dyplomacji USA Antony Blinken.