Prezydent Kazachstanu: poleciłem strzelać bez ostrzeżenia

Szczególne podziękowania dla Putina

"Siły pokojowe", które przybyły do Kazachstanu w ramach Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym szacowane są na ok. 2,5 tys. osób. - Szczególne słowa podziękowania dla rosyjskiego prezydenta Władimira Putina. Bardzo szybko i co najważniejsze przyjaźnie zareagował na mój apel - powiedział Tokajew. Zaznaczył, że pomoc zaoferowały również Chiny, a także przywódcy Uzbekistanu, Armenii, Białorusi, Kirgistanu, Tadżykistanu i Turcji.