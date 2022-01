Reżim w Kazachstanie brutalnie dławi protesty. W tle "pucz pałacowy" i większe wpływy Moskwy

- W związku z tym zagrożeniem dla Tokajewa są nie tylko protestujący na ulicach, ale również elity skupione wokół Nazarbajewa. W tej sytuacji to właśnie Rosja ma zabezpieczyć mandat nowych władz, oczywiście za cenę korzystnych dla Moskwy decyzji. Tego typu wsparcie dla prezydenta służy stworzeniu nowych instrumentów, których wcześniej Moskwa nie miała wobec Nazarbajewa. Wszystko po to, by móc wywierać większy wpływ na politykę wewnętrzną w przyszłości i podporządkowywać sobie Kazachstan - słyszymy.