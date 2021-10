Rosyjski kapitan powiedział "nie". Uchronił świat przed zagładą

Amerykanie zmuszali do wynurzenia okręty podwodne nieprzyjaciela. Zajęci negocjacjami i słownymi przepychankami liderzy dwóch nuklearnych mocarstw nie byli do końca świadomi, co się działo pod powierzchnią wody. Nie wiedzieli, że to nie ich decyzja, a jeden emocjonalny impuls dowódców okrętu atomowego, może doprowadzić do III wojny światowej.