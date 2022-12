Rosyjska załoga T-72 nie chciała zdezerterować. Ukraińcy nie mieli litości

Rosjanie pozostawieni sami sobie woleli śmierć niż dezercję. Do sieci trafiło nagranie z obwodu donieckiego, na którym grupa ukraińskich żołnierzy natknęła się na wrogi czołg T-72. Wewnątrz wozu znajdowali się żołnierze Putina, którzy zauważyli obrońców Kijowa i oddali w ich kierunku strzały. Wojskowi Zełenskiego, zanim jeszcze doszło do wymiany ognia, nakazali Rosjanom opuszczenie maszyny i poddanie się, jednak nic to nie dało. Nagle z każdej strony słychać było świst kul, po czym w stronę T-72 poleciał granat. Doszło do eksplozji, ale walka trwała dalej. Jak wynika z relacji portalu Ukrainska Pravda, w tym przypadku Ukraińcy nie mieli litości dla okupanta. Rosjanie przegrali walkę, a Ukraińcy po udanej akcji przejęli sprawną maszynę wraz z amunicją.