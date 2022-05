Rosyjska propaganda atakuje Morawieckiego. "Zamierza zlikwidować 'rosyjski świat'"

W swoim najnowszym tekście udostępnionym na łamach dziennika "The Daily Telegraph" premier Mateusz Morawiecki odniósł się do obecnej sytuacji w Ukrainie. Jak wskazał, wydarzenia, do jakich dochodzi u naszego sąsiada, oznaczają "powrót przeklętych ideologii". Zaznaczył, że ulice Buczy, Irpienia i Mariupola spłynęły krwią niewinnych.