Rosja uderzyła w Morawieckiego. "Skandal. Nie do zaaceptowania"

Felieton polskiego premiera dla brytyjskiego "Daily Telegraph", w którym Mateusz Morawiecki wzywa do "deputinizacji" Rosji, wywołał wściekłość Moskwy. Na słowa szefa polskiego rządu zareagował m.in. rzecznik Władimira Putina. - To absolutnie skandaliczna wypowiedź, ostra i nie do przyjęcia - powiedział Dmitrij Pieskow, którego cytuje oficjalna rosyjska agencja TASS.