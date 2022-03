Rosyjska inwazja na Polskę? Kukiz: to realny scenariusz

- Kiedy w środowiskach rządowych twierdzono, że Rosjanie ogarną Ukrainę w 2-3 dni i będziemy mieli rosyjskie wojska pod polską granicą, to się zaśmiałem. Powiedziałem, że jeżeli Rosjanie wejdą, to w najlepszym wypadku będziemy mieli po wschodniej stronie Afganistan przez 10 lat. Putin nie może odpuścić, a oni w życiu nie odpuszczą - mówił w programie "Tłit" lider Kukiz'15 Paweł Kukiz. - Śmiem wątpić, czy wytrzymalibyśmy tak długo jak Ukraina, nawet zakładając, że mielibyśmy za sobą uzbrojenie NATO, że rzeczywiście byłaby ta wola NATO do bronienia każdego cala ziemi natowskiej. Ponieważ nie ma tej jednej rzeczy - tego morale. Nie ma tego ducha - ocenił. Zdaniem Kukiza rosyjska inwazja na Polskę jest realnym scenariuszem. - Znam doskonale ich mentalność, psychikę. Oni są propagandą karmieni jeszcze bardziej niż Polacy - podkreślił Kukiz.