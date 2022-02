Rosyjska flota zaczyna kolejne manewry. Tym razem na Morzu Barentsa

Również minister spraw zagranicznych Ukrainy odniósł się we wtorek do rzekomej deeskalacji, czyli zapewnień Rosjan o wycofaniu części wojsk z okolic granicy ukraińskiej. "W Ukrainie obowiązuje zasada: nie wierzymy w to, co słyszymy, wierzymy w to, co widzimy. Jeśli po tych stwierdzeniach nastąpi prawdziwe wycofanie, uwierzymy w początek prawdziwej deeskalacji".