Rosyjska armia jest coraz bardziej niebezpieczna. To już nie są "uprzejme zielone ludziki"

Rosyjska interwencja wojskowa w Syrii uratowała reżim Assada. Stała się też bezcenną lekcją dla wojska. Gen. Walerij Gierasimow ujawnił kulisy kolejnej, udanej misji zagranicznej Kremla. Moskwa uzyskała nowe, groźne narzędzia w globalnej rozgrywce z Zachodem.

Tak samo jak przed dekadami Rosjanie w absolutnej tajemnicy przerzucili wojsko na Bliski Wschód. Ok. 50 samolotów przewiozło jednostki bojowe do bazy Hmejmim na miesiąc przed oficjalnym rozpoczęciem interwencji w ostatnich dniach września 2015 r. Rozbudowa infrastruktury zajęła znacznie dłużej i organizacja logistyki.

Gen. Gierasimow podkreślił, że głównym celem było wykrywanie i niszczenie punktów dowodzenia wroga. Do tego najlepiej nadawały się samoloty. Od początku Rosjanie wykluczali użycie sił lądowych zwłaszcza, że w ich ocenie siły reżimu były wykrwawione, lecz zdolne do walki. Początkowo problemem dla sztabowców z bazy Hmejmim była koordynacja działań ze wszystkimi, działającymi na własną rękę, ugrupowaniami prorządowymi, które Gierasimow nazywa "oddziałami patriotycznymi".

Moskwa zniweczyła plany USA

Dowodem na to, że Zachód nie traktował poważnie walki z Państwem Islamskim jest fakt, że jesienią 2015 r. koalicja dokonywała 8 – 10 nalotów na ISIS dziennie. Rosjanie rozpoczęli od poziomu 60 – 70 uderzeń na dobę i w szczytowym punkcie interwencji doszli do 120 -140 ataków dziennie.

Gen. Gierasimow podkreślił, że ISIS dysponowało dobrze dowodzoną i zorganizowaną armią. Na czele stali byli oficerowie armii irackiej, a wielu bojowników i dowódców zostało przeszkolonych przez instruktorów z krajów Bliskiego Wschodu. ISIS posiadało ok. 59 tys. ludzi pod bronią, w tym ok. 2 800 pochodzących z Rosji, 1 500 czołgów i 1 200 dział, a sposób działania i taktyka pokazywały, że była to regularna armia, a nie zgraja terrorystów. Teraz terroryści powracają do domów, w większości do Libii, Afganistanu i Azji Południowo – Wschodniej.