Rosyjscy żołnierze ostrzelali samochód cywilny. Zginęło dziecko

We wtorek również francuskie media poinformowały, że Rosjanie porwali i uwięzili ukraińskiego tłumacza, zatrudnionego w Radio France. 32-letni mężczyzna był torturowany. Okupanci wypuścili go dopiero po 9 dniach, wcześniej pozorując jego egzekucję i zostawiając go w lesie, przywiązanego do drzewa. Jego zeznania zostaną przesłane do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze.