Rośnie pozycja Polaków w Brukseli. Mają szansę na najwyższe stanowiska

Polska delegacja w Parlamencie Europejskim zdobywa na znaczeniu, co daje jej możliwość walki o kluczowe stanowiska w nowej kadencji - ocenia brukselska korespondentka RMF FM. Ma szansę na zdobycie najwyższych stanowisk w nowym europarlamencie, co mogłoby przyczynić się do częściowego ograniczenia wpływów Niemiec.