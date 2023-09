Rośnie napięcie na granicy Serbii i Kossowa. Reaguje NATO

Rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby w piątek wezwał władze Serbii do wycofania wojsk zgromadzonych przy granicy z Kosowem i do deeskalacji napięcia w relacjach z tym krajem. Przedstawiciel Białego Domu potwierdził, że siły pokojowe NATO w Kosowie są systematycznie zwiększane, co jest odpowiedzią na rosnące napięcia w regionie.