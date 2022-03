Rośnie napięcie między Tajwanem a Chinami. Władze Chin ostrzegają USA

Tajwańskie Ministerstwo Obrony opublikowało w środę (16 marca) materiał filmowy z ćwiczeń wojskowych na swojej peryferyjnej wyspie Dongyin, w obliczu rosnącego napięcia z Chinami. Dowództwo Obrony Dongyin przekazało, że manewry mają na celu sprawdzenie siły bojowej i zdolności obronnych żołnierzy. Reakcja Chin była natychmiastowa. W specjalnym wystąpieniu rzecznika chińskiego Biura ds.Tajwanu, Zhu Fengliana, przekazała, że Chiny stanowczo sprzeciwiają się współpracy militarnej między Stanami Zjednoczonymi a Tajwanem. Władze Chin nie zgadzają się także na wymianę handlową w przemyśle zbrojeniowym między Tajwanem a USA. Fenglian podczas konferencji prasowej przywołała także wojnę na Ukrainie, ponieważ zdaniem Chin, konflikt jest wykorzystywany przez Tajwan do ''dążenia do własnej niepodległości''. Podkreśliła na koniec w swojej wypowiedzi, że te próby władz Tajwanu się nie powiodą. Tajwan to wyspa położona około 160 km od wschodniego wybrzeża Chin. Chińczycy roszczą sobie do niej prawo i uważają wyspę za część swojego kraju.