Rośnie liczba zakażeń koronawirusem. Ważny komunikat z ministerstwa

Wzrosty zakażeń koronawirusem

Z poniedziałku na wtorek ponad jedenastokrotnie wzrosły zakażenia koronawirusem. "Ostatnie dobowe wzrosty zakażeń to wynik powakacyjnego powrotu do aktywności społecznej, w tym do szkół" – poinformował we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski na Twitterze. "Nie jest to jednak nowa fala" – dodał.