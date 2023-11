Rośnie liczba zakażeń koronawirusem. Pojawiła się nowa mutacja

Ministerstwo Zdrowia we wtorek poinformowało o 1104 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. W raporcie znalazła się także informacja o śmierci jednej osoby zakażonej SARS-CoV-2. 776 przypadków to nowe zakażenia. W przypadku 328 osób mamy do czynienia z ponownymi zakażeniami.