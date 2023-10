Zmiany w aptekach i przychodniach od 1 listopada. Nowe przepisy

Dapagliflozyna i kanagliflozyna znikają z listy

Te dwa leki stosowane są w leczeniu cukrzycy typu 2. Od 1 listopada znikają z listy refundacyjnej. Zmiana to jest jednak czasowa i potrwa do końca tego roku. W listopadzie i grudniu pacjenci zapłacą pełną cenę za leki, chyba że zdążyli zrobić zapasy i odebrać bezpłatne do 1 listopada. Od stycznia preparaty od nowa mają być bezpłatne.