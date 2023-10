Profil zaufany. Kończy się czas na przedłużenie jego ważności

31 października upłynie termin ważności Profili zaufanych, które zostały automatycznie przedłużone w czasie pandemii. Oznacza to, że osoby korzystające z rozwiązania mają coraz mniej czasu na przedłużenie ich ważności, a co za tym idzie - możliwości korzystania z udogodnień, jakie zapewniają. Jak przedłużyć Profil zaufany? Co z osobami, które nie zdążą tego zrobić?