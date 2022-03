Rosjanin w hotelu sejmowym. "Brak kontroli trudny do wytłumaczenia"

- Brak kontroli przy dostępie do obiektów rządowych jest trudny do wytłumaczenia - ocenił w rozmowie w Wirtualną Polską generał Marek Dukaczewski. Według byłego dowódcy Wojskowych Służb Informacyjnych Rosjanin, któremu przed kilkoma dniami udało się wejść do budynku hotelu sejmowego, mógł mieć tam do wykonania "inne zadania".