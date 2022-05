Rosjanie znowu zaatakowali rakietami most przez liman Dniestru

Przywrócono połączenie kolejowe przez most

Do ataków na most doszło też 26 i 27 kwietnia. "W wyniku rosyjskiego ostrzału rakietowego zniszczona została ważna drogowa i kolejowa przeprawa przez Liman Dniestru w obwodzie odeskim na południu Ukrainy; jedyna trasa łącząca historyczną krainę Budziak na Ukrainie z resztą kraju wiedzie obecnie przez Mołdawię" - przekazała Ukrainska Prawda. Później poinformowano, że połączenie kolejowe wiodące przez ważny strategicznie most na limanie Dniestru w pobliżu miejscowości Zatoka zostało przywrócone.