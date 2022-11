Rosjanie znów to zrobili. Ekspert zwraca uwagę na zagrożenie

Wojna w Ukrainie trwa. Na wyzwolonych spod rosyjskiej okupacji terenach obwodów charkowskiego, chersońskiego i donieckiego w ciągu ostatnich dwóch miesięcy znaleziono ponad 700 ciał, z których ok. 90 proc. to cywile zabici przez wojska agresora. - To jest okrutne. To złe oblicze wojny jest tutaj pogłębione okrucieństwem w wykonaniu Rosjan. Mam nadzieję, że trybunał ich osądzi - powiedział w programie "Newsroom" WP gen. Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy strategicznego NATO ds. transformacji. W minionym weekendzie doszło też do eksplozji na terenie kontrolowanej przez Rosjan Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. - Jest to bardzo niebezpieczne. Prowadzenie ognia na terenie instalacji wrażliwych, gdzie może dojść do jakiegokolwiek wybuchu, jest zbrodnią - wskazał generał.

Rozwiń