Rosjanie zmienili taktykę. Chcą utrudnić zadanie Ukrainie

Z wypowiedzi Ihnata, którego cytuje agencja UNIAN, wynika, że Rosjanie odpalają pociski wzdłuż nurtu rzek, by omijać radary ukraińskie. - Wykorzystują do tego takie rzeki jak Dniestr i Bug, tak aby rakieta w drodze do celu znajdowała się nisko nad ziemią. W ten sposób gdzieniegdzie udaje się obejść te środki obrony przeciwlotniczej, które mogą potencjalnie zniszczyć rakietę - dodał rzecznik lotnictwa w Ukrainie.