Rosjanie zmiażdżeni w obwodzie donieckim. Nagranie z akcji

Ukraińcy nie zwalniają tempa i prą do przodu na wschodzie kraju. Profil Ukraine Weapons Tracker udostępnił nagranie na Twitterze, ukazujące fragmenty walk pod Pawliwką w obwodzie donieckim. Armia Kijowa skutecznie raziła rosyjskie cele na polu bitwy, niszcząc tym samym kolejne dwa czołgi T-80BVM, wozy IFV BMP-3, a także ciężarówki z zaopatrzeniem i paliwem. Co więcej, w pewnym momencie żołnierze Putina porzucają ciężki sprzęt i w popłochu szukają miejsca do ucieczki. Do tego na jednym z ujęć widać, jak grupa rosyjskich wojskowych ucieka z okopów, by ratować rannego mężczyznę. Ukraińcy są niezwykle precyzyjni. Widać to dobrze po rozerwanym na kawałki radzieckim wozie IFV BMP-2. Zdaniem brytyjskich ekspertów, ukraińska kontrofensywa na wschodzie kraju idzie zgodnie z planem. "Wojska ukraińskie kontynuują postępy w operacjach ofensywnych zarówno na froncie północno-wschodnim, gdzie zbliżają się do granic obwodu donieckiego, jak i na południu" - przekazało w środowym oświadczeniu brytyjskie ministerstwo obrony.