Rosjanie zdziesiątkowani. Wyrzutnie rakiet BM-21 Grad w akcji

Nieodłącznym elementem wojny w Ukrainie stały się moździerze. Obie armie od początku konfliktu używają do wzajemnych ostrzałów radzieckich wyrzutni rakiet BM-21 Grad. Jak stwierdziła amerykańska telewizja CNN, na przełomie dwóch ostatnich miesięcy Ukraińcy codziennie strzelają do Rosjan z tego typu broni, nie dając żołnierzom Putina nawet chwili spokoju. Właśnie w taki sposób udało się obrońcom Kijowa zmusić rosyjskie oddziały do ewakuacji z Chersonia na lewy brzeg Dniepru. Najnowsze nagranie z frontu pokazuje zwykły dzień ukraińskiej piechoty. Żołnierze Zełenskiego najpierw przygotowują pociski do wystrzelenia, a później zajmują pozycję do strzału. Żołnierze nagrali moment uderzenia. Po wystrzeleniu ostatniej rakiety następuje ucieczka z miejsca ataku, podczas gdy w innym miejscu kolejni Ukraińcy zaczynają nowy ostrzał. To sprawia, że armia Putina jest skutecznie dziesiątkowana. Rosjanie najczęściej szukają schronienia w okopach. "Deszcz Gradów" zmusza tych, którzy przeżyli atak, do wycofania się lub dezercji.