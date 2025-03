Rosjanie zatrzymani pod Czasiw Jarem. Moment zasadzki pod miastem

Krwawe walki o Czasiw Jar wciąż trwają. Ministerstwo Obrony Ukrainy udostępniło nagranie z momentu zasadzki na rosyjski konwój pod miastem. Ukraińcy z 24. Brygady Zmechanizowanej odparli kolejny rosyjski atak w kierunku Czasiw Jaru i zniszczyli kolumnę pojazdów opancerzonych przy użyciu ciężkiej artylerii i dronów bojowych. Podopieczni gen. Syrskiego nie mieli litości dla okupantów i w kilkanaście minut zatrzymali ofensywę armii Putina w tym regionie. W okolicach Czasiw Jaru sytuacja pozostaje dynamiczna i trudna. W ostatnich dniach Rosjanie odnotowali tam pewne postępy, jednak Ukraińcy nadal kontrolują Ccentrum miasta. Czasiw Jar ma strategiczne znaczenie ze względu na swoje położenie na wyżynie, co czyni go istotnym punktem obronnym dla sił ukraińskich. Zdobycie miasta przez Rosjan otworzyłoby im drogę do takich miejscowości jak Kostiantynówka, Drużkiwka i Kramatorsk.