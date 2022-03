Rosjanie zastrzelili uciekających cywilów. Matka zasłoniła sobą dziecko

Rodzinie jednak nie udało się zabrać ciała zastrzelonego syna. Siergiej twierdzi, że do miejsca tragedii nie da się dojechać. Już kilka razy próbował, ale tam cały czas stoją rosyjskie wojska i do wszystkich strzelają, nawet do Czerwonego Krzyża. 17 marca Maksym obchodziłby 32 urodziny.