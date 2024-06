Rosjanie zaskoczeni pod Czasiw Jarem. Moment walk w okopach

Potężny szturm ukraińskiej piechoty na rosyjskie pozycje pod Czasiw Jarem. Wywiad wojskowy Ukrainy (HUR) udostępnił nagranie z kamery żołnierza, który brał udział w ataku na pozycje okupantów. Nagranie z perspektywy wojskowego zapiera dech w piersiach. Najpierw Ukraińcy zajęli pozycję w okolicznym lesie, by następnie wykorzystać okopy i rozpocząć ostrzał przy użyciu karabinu maszynowego. Reszta grupy była uzbrojona również w granatniki czy wyrzutnie rakiet Javelin. Rosjanie nie mieli większych szans. Żołnierze Putina niczego się nie spodziewali, dlatego porzucili swoje pozycje wraz z sprzętem i rzucili się do ucieczki. Pod koniec nagrania Ukraińcy przejmują teren, w którym wcześniej znajdowali się Rosjanie i czekają na wsparcie bojowe, by dokładnie sprawdzić to miejsce pod kątem min i innych zasadzek, które Rosjanie zostawiają, gdy są zmuszeni do odwrotu. "Legioniści Międzynarodowego Legionu HUR w pobliżu Czasiw Jaru niszczą wroga ciężkim karabinem maszynowym Browning M2. Utrzymujemy nasze pozycje! Kontynuujemy obronę miasta!" - przekazano w opisie do nagrania.