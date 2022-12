Rosjanie zagłuszają łączność. "Co tam się dzieje?"

- Od trzech dni w Melitopolu okupanci regularnie całkowicie wyłączają telefony komórkowe, zagłuszając je. Zwykle robią to, gdy przez miasto przewożony jest sprzęt wojskowy i amunicja. Uważają, że będzie to utrudnienie dla naszych służb specjalnych, aby dowiedzieć się o tych informacjach, ale to nieprawda - podkreślił Fiodorow.