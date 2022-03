Rosjanie wywożą Ukraińców w "nieznanym kierunku". Tworzą "pseudokorytarze humanitarne"

- To usuwanie ludności nie było skoordynowane z władzami ukraińskimi - przekazała wicepremier Ukrainy. Wcześniej ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa informowała, że Rosjanie przychodzą do schronów przeciwlotniczych i siłą zabierają Ukraińców do autobusów. Dotyczy to przede wszystkim ludności w Donbasie, która ma być transportowana w głąb Rosji.