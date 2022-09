Rosjanie wstrzymali referendum. "Ze względu na skuteczność Ukraińców"

Rosjanie wstrzymali referendum w obwodzie chersońskim. - Wstrzymali czy przełożyli, bo aktywni i skuteczni są w tym miejscu Ukraińcy. Rosjanie są militarnie podzieleni na południowej flance Ukrainy rzeką Dniepr. To przeszkoda niezmiernie trudna do pokonania przy zerwanych mostach - przyznał w programie "Newsroom WP" gen. prof. Stanisław Koziej. Gość Agnieszki Kopacz-Domańskiej ocenił, że ataki sił zbrojnych Ukrainy są coraz bardziej skuteczne i to nie tylko na tym odcinku frontu. - Punktowe ataki na szlaki komunikacyjne, logistykę i stanowiska dowodzenia są dobrą metodą na zamęczenie wojsk rosyjskich na poszczególnych odcinkach - dodał były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.