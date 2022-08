Rosjanie wpadli w pułapkę. Ukraińcy nagrali moment spektakularnej akcji z BMP-1

Rosyjscy żołnierze chcieli być cwani, szybko tego pożałowali. Członkowie armii Putina przemieszczali się BMP-1 – radzieckim bojowym wozem piechoty. Postanowili przejechać między dwoma zniszczonymi wcześniej wozami BMP-1AM i BMP-2. Wybrali najbezpieczniejszą ich zdaniem trasę przejazdu. Nie przewidzieli jednego – najechali na minę znajdującą się dokładnie na środku między zniszczonymi pojazdami. Moment potężnej eksplozji nagrał ukraiński dron. Akcja miała miejsce we wsi Jakowliwka, w rejonie Jasynuwaty w obwodzie donieckim, we wschodniej Ukrainie. Wideo zyskało dużą popularność w sieci. Opublikował je m.in. profil UAWeapons, który dokumentuje sukcesy ukraińskiej armii na froncie. BMP-1 został wprowadzony do uzbrojenia radzieckiej armii w 1966 roku. Nazywany jest "mini-czołgiem". Wóz ma możliwość transportowania 11 żołnierzy.