Rosjanie wpadli w pułapkę. Ukraińcy bez litości dla wroga

Ukraińcy znów to zrobili. Profil Ukraine Weapons Tracker udostępnił nagranie na Twitterze, ukazujące zasadzkę na rosyjski konwój czołgów BMP-3 we wsi Pawliwka w obwodzie donieckim. W ostatnich dnia opublikowano wiele nagrań pokazujących skutki ukraińskich zasadzek, które zazwyczaj kończą się dla Rosjan tragicznie. Tym razem dzięki szczegółowemu rozpoznaniu przy pomocy dronów bojowych udało się stanąć na drodze ciężkiej artylerii wroga. Z początku Rosjanie parli naprzód, jednakich pochód został zatrzymany. Ukraińcy za pomocą własnych pocisków RK-3 Korsar zniszczyli dwa z czterech czołgów. Schowani między drzewami wojskowi mieli za cel zadać okupantowi jak najwięcej strat, wszystko przy użyciu naramiennej wyrzutni rakiet. Według zapewnień producenta tego rodzaju sprzęt używa się do rażenia ruchomych celów opancerzonych, w tym z dodatkowym pancerzem reaktywnym.