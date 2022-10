Rosjanie wpadli w pułapkę. Dwie potężne eksplozje zrównały ich z ziemią

Ukraińcy po ostatnich atakach rakietowych nie mają litości dla Rosjan na froncie. Tym razem profil Ukraine Weapons Tracker udostępnił nagranie na Twitterze, na którym widać jak żołnierze Putina wpadli w pułapkę w obwodzie chersońskim. Z początku niszczony jest wóz z zaopatrzeniem, który jechał za współczesnym rosyjskim transporterem opancerzonym BTR-80. Ciężarówka została trafiona pociskiem zdalnie sterowanym. Tymczasem jak twierdzi Kijów, BTR-80 najechał na niemiecką minę PARM DM22 HEAT. Siła eksplozji była tak duża, że nie było szans, by ktoś z tego zdarzenia uszedł z życiem. Ukraińscy żołnierze prą na armię Putina coraz głębiej w obwodzie chersońskim. Oddziały Kremla w panice opuszczają swoje pozycje. Stąd też często wpadają w sidła wojskowych Zełenskiego. Ukraińcy są teraz jeszcze bardziej zmotywowani, by uderzać we wroga w każdy możliwy sposób, walcząc o okupowane przez Rosjan tereny.