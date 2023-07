Rosjanie w "strefie śmierci". Ukraińcy rozgrywają wojnę

Wojna to nieustanny test, nieustanna nauka. Podczas wojny uczysz się zdecydowanie więcej w obrębie wykorzystania dostępnej broni i taktyki. Wyciągasz wnioski, dowiadujesz się szybko, co robisz dobrze, czy źle. Widzisz, co działa, a nad czym należy popracować. I najważniejsze - masz realnego przeciwnika, który także się uczy i wyciąga wnioski. W ten sposób zmusza cię do ciągłej poprawy na wielu płaszczyznach. Pole bitwy to ostateczne laboratorium do budowania skutecznej armii.